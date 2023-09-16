إصابة شقيقين في مُشاجرة بقنا

تعرض شقيقان للإصابة، اليوم السبت، وذلك في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

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تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبو مناع شرق بدشنا، وتبين إصابة محمد.ر، وشقيقه أحمد.ر، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفى قنا العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.