محافظ الدقهلية يكلف رئيس جمصة بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احمد حمدي رئيس مدينة جمصة بإستمرار متابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع الاشغالات بالمدينة وشاطئ المصيف وبالشوارع والميادين عملا على راحة المصطافين والرواد واستمرار الجهود في كافة قطاعات العمل بالمدينة.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية انه تم متابعة اعمال كسح مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية وتم كذلك تركيب اناره ليد علي النخل بمدخل المدينه الرئيسي لإظهار المدينه بالمظهر اللائق وايضا متابعة اعمال تقليم الأشجار والنخل بنطاق المدينه و١٥ مايو ومتابعه أعمال رفع القمامه من المدينه والمقلب الوسيط ونقلها الي المقلب العمومي بقلابشو.

كما تم متابعة أعمال رفع كفاءه اعمده الاناره وصيانتها وتامينها ضد المخاطر وكذا متابعة أعمال رفع الاشغالات بالمدينه لتيسير حركه سير المواطنين والانضباط بالمدينه وفي ذات السياق استمرت جهود تحصيل الرسوم المستحقه للدوله بالمرور علي جميع المداخل لمتابعه تحصيل القرش السمكي..

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

وذلك نفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة توفير بيئة آمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.