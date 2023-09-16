مايا مرسي تستقبل  السفير الاسباني في مصر وتستعرض جهود تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل من السيد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر، والسيدة إيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، والسيدة ماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الأسبانية للتعاون الانمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات ، آخرها اطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة "براح آمن".

كما تحدثت الدكتورة مايا عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج "هى تقود " وأشارت الى الاطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى ، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالاضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الاناث .

فيما اشاد السيد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية ، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.