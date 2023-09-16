رصف الشوارع الجانبية بحي المطار في الأقصر

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، استكمال أعمال رصف الشوارع الجانبية، بحي المطار بمدينة الأقصر؛ لإظهار المدينة بمظهر حضاري يليق بمدينة الشمس.

وأجرى اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم، جولة تفقدية برفقة يوسف محمد علي، رئيس حي المطار، لمتابعة أعمال إستكمال خطة رصف الطرق وتمهيد الشوارع الجانبية بنجع عطيتو بمنشأة العماري بحي المطار.



وتضمنت أعمال الرصف الجارية رصف كل من شارع عبدالعاطى بعرض ٦م بطول ٥٠٠م تقريبًا، وشارع عطيتو بعرض ٦م وطول ٤٠٠م تقريبًا، موجهًا بسرعة نهو أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقًا للخطة الاستثمارية، وجارٍ استكمال الأعمال بشوارع النجوع بقرية منشاة العمارى.



وفي سياق متصل تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال إستبدال اللافتات واللوح الإعلانية أعلى الجدارية أمام بوابة ميناء الأقصر الجوي بعد رفع كفاءتها، كما وجه بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بالمحافظة الدكتور ياسر الصاوي للبدء في العمل على زيادة المسطحات الخضراء بكافة الشوارع الرئيسية التي تحتاج رفع كفاءة لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.