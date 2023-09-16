ثلاثي في الهجوم بتشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام يونايتد بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي بنظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة الخامسة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ناثان آكي، جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل والكر.

في خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاتشيتش، بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جيرليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

وتنطلق صافرة مباراة وست هام يونايتد ونظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.