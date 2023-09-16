تعليق جديد من البيت الأبيض حول اتفاق الحبوب

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جيك ساليفان"، أن واشنطن لا ترى إمكانية عودة سريعة لاتفاقية الحبوب، مُشيرًا إلى أن بلاده تعتزم "مواصلة الضغط على روسيا" من أجل استعادة هذا الاتفاق، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، صباح اليوم السبت.

يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 سبتمبر، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة رغم قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.

وقال مورافيتسكي في لقاء مع الناخبين: "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية"... وأردف قائلا: "لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل".

من جهته، صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أمريكي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أمريكية.

لقاء مُرتقب يجمع بايدن وزيلينسكي في البيت الأبيض

سيستضيف الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض الأسبوع المُقبل، حسبما أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، صباح اليوم السبت.

وقال ساليفان، في مؤتمر صحفي: "سيعود الرئيس بايدن بعد ذلك إلى واشنطن (من نيويورك) لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هنا في البيت الأبيض يوم الخميس"، موضحا، أن هذا سيكون اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض.

يُذكر أن آخر مرة أجرى فيها زيلينسكي وبايدن محادثات كانت في 12 يوليو على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.

وذكرت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق أن زيلينسكي يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مقابلة بايدن.