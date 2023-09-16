فريق كرة القدم الخماسية بمياه شرب سوهاج يحصل على كأس بطولة دورى المصالح الحكومية

فاز فريق كرة القدم الخماسية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ببطولة دورى المصالح الحكومية التى تنظمه مديرية الشباب والرياضة والتى شارك بها 16 فريقًا يمثلون المديريات والمصالح الحكومية بسوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن البطولة عقدت فى الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الجارى وأن فريق الشركة استطاع الفوز فى المبارة النهائية التى جمعت بينه وبين فريق مديرية التربية والتعليم.

وأوضح أحمد محمود طلعت، رئيس اللجنة الرياضية بالشركة، أن فريق تنس الطاولة حصل على المركز الثالث بدورى المصالح الحكومية الذى شارك به 14 فريقًا يمثلون المديريات والمصالح الحكومية.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تقوم بالعديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية وتشارك بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية من خلال اللجنة الرياضية وذلك بهدف خلق روح التعاون والانتماء بين العاملين وللتحفيز على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة.