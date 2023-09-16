شواطئ الإسكندرية تختتم فصل الصيف

تعيش شواطىء الإسكندرية حالة من الهدوء، عقب إنتهاء موسم الصيف والاستعداد للمدارس ، وذلك بعد رحيل المصطافين إلى محافظاتهم استعداداً لبدء الموسم الدراسي،مودعين الشواطئ بالاغانى " باى باى يا صيف اهلا بالمدارس "

وخلت الشواطىء العامة والمميزة "نسبياً" من المواطنين، مقارنة بما كان يحدث خلال الأشهر الماضية والتي كانت تشهد تكدساً ملحوظاً من المصطافين. ،مع اقتراب الدراسة وانتهاء فصل الصيف، شهدت شواطئ الإسكندرية انخفاضا في نسب الإشغال بالقطاعين الشرقي والغربي، مع استقرار في الأحوال الجوية. وسجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال ضعيفة جدا مع نهاية موسم الصيف، خاصة مع بدء عزوف المصطافين عن الذهاب إلى الشواطئ بسبب التغيرات المناخية وعدم استقرار الطقس، إضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد .

عبر مواطنى الاسكندرية عن سعادتهم عقب انتهاء موسم الصيف وعودة المصطافين الى محافظتهم مؤكدين إن الإسكندرانية ينتظرون شهر سبتمبر من أجل الاستمتاع بالبحر خاصة مع قيام عشاق ورواد الإسكندرية بربط أمتعتهم استعدادا للعودة إلى ديارهم محملين بكل حب ومعهم ذكريات جميلة لشواطئ الإسكندرية. اكد مواطنى الاسكندرية ان السكندريين يفضلون الاستمتاع بجوهم المفضل والذي غالبا ما يميل إلى الغيوم واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الشواطئ مع نسمات هواء باردة ليلا تداعب أهلها، وتنخفض نسبة الرطوبة، وتنكسر موجة الحر وتكاد تختفي التجمعات والزحام .

وأوضحت الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن درجة حرارة الجو اليوم 30 درجة مئوية، ونسب الإشغال حتى الآن في القطاع الشرقي الذي يبدأ من أبوقير حتى الأنفوشي لم تتعد 20%، أما نسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربي والذي يبدأ من المكس حتى أبوتلات لم تتعد 15%.

اضاف إن شواطئ القطاع الشرقي رفعت اليوم الرايات الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، ما يعني توخى الحذر عند نزول البحر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ. ،جاء الإقبال على الشواطئ اليوم منخفضا جدا مقارنة بأشهر ذروة موسم المصيف، على الرغم من ارتفاع الحرارة، حيث سجلت الأسكندرية اليوم 30 درجة فى العظمى .

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإشغال فى شواطئ القطاع الشرقي جاءت بنسبة 20% فقط، فيما جاءت نسبة الإشغال فى شواطئ القطاع الغربي والعجمي 15% فقط .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الامواج، والتى رفعت الراية الصفراء التحذيرية اليوم، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام، ايناس حقى، اسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

اشار الدكتور عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على الإستمرار فى حملات المراقبة ومنع التجاوزات، وشدد على ضرورة إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد ، مع ضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام ،و المتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، والتشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، والتوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة علي بوابات الشواطئ ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياه.

وحول إجراءات السلامة، أكدت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية .

وشددت "مصايف الإسكندرية" على عدم السماح بفرض أي إكراميات على الشواطئ، والاتصال بأرقام الإدارة المتواجدة على بوابات الشواطئ في حال تعرض أي شخص للابتزاز أو فرض إكرامية بالإكراه أو أي مشكلة، مشيرة إلى أن دورات المياه وغرف خلع الملابس مجانا، وأن سعر تذكرة الدخول يشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.