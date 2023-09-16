أشرف صبحي يتفقد (HQ) أكبر مساحة عمل مشتركة للشباب في مملكة البحرين

في ختام زيارته وبحضور مسئولي مشاريع وصندوق الأمل..

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين HQ، والتي تستضيفها مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، وذلك بحضور مسئولي مشاريع وصندوق الأمل، والسفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين ، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك على هامش فوز د أشرف صبحي بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين، وفي ختام زيارته لمملكة البحرين.

ويعد HQ نتاج الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وجزء من جهود مشاريع الأمل لتيسير الفرص لرواد الأعمال من ذوي الجدارة، حيث تمثل المساحة البنية التحتية الفعلية التي تجمع رواد الأعمال ومختلف أحجام الشركات من مختلف القطاعات ومن العديد من الدول في مكان واحد، مما يمكنهم من تبادل المعارف واستكشاف أوجه التعاون .

واشاد وزير الشباب والرياضة بما شهده من محتويات وامكانات HQ، مبيناً انه سيسهم بشكل كبير في الاستثمار في الشباب وأفكار هم وتطوير ودعم مناخ ريادة الأعمال الشبابية في مملكة البحرين، وكذا إطلاق العديد من المبادرات الهادفة التي ستساعد في خلق وتعزيز ابتكارات الشباب وتشجيعهم على تفعيل مواهبهم للبدء في رحلاتهم الريادية.