موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد، مساء اليوم، على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة الخامسة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقرر إقامة مباراة وست هام يونايتد ونظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ووست هام بالدوري الإنجليزي عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

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