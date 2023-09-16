إصابة شخص في حادث بالشرقية

تعرض شاب للإصابة بكسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر تعرضه لـ حادث سقوط من القطار بقرية أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

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وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول "محمود ي " 30 سنة مقيم أبو الشقوق نطاق كفر صقر، مصاب بكسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد،جرى الدفع بمرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى كفر صقر إلى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، تعرض 4 أشخاص للإصابة بسحجات وكدمات فى تصادم عدة سيارات بالقرب من مفارق خضير اتجاه الصالحية.

وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى الاسعاف الاولية، فيما أصيب 3 أخرين بسحجات وكدمات إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية عليم نطاق مركز ابوحماد، وتم نقلهم الى مستشفى ابو حماد لتلقى الاسعافات الاولية

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة