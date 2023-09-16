العثور على جثمان ميكانيكى داخل مسكنه بمنيا القمح

استقبل مستشفى منيا القمح المركزى بمحافظة الشرقية، جثمان ميكانيكى، ادعاء حادث شنق داخل مسكنه بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول"أحمد. ع" 37 عاما، ميكانيكى، جثة هامدة، إدعاء حادث شنق داخل مسكنه بنطاق منيا القمح.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.