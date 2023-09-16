توزيع 48 ألف صندوق مواد غذائية في بني سويف (شاهد)

قالت الدكتورة يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن محافظة بني سويف تشهد يومًا مميزًا يتكلل فيه كل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة للأهالي في المحافظة.

مبادرة رجل الجميل

وأضافت “ثروت” خلال مكالمة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أنه جرى إقامة العديد من المبادرات في بني سويف مثل مبادرة “رد الجميل” والتي تتضمن توزيع 48 ألف صندوق مواد غذائية، ومبادرة “التصالح حياة” وجرى خلالها التصالح بأكثر من 152 حالة من غير القادرين أو الغارمين ودفع ديونهم.

مؤسسة الأورمان وحياة كريمة

وأشارت إلى مؤسسة الأورمان ومؤسسة حياة كريمة استطاعت خلال 3 أشهر توزيع أكثر من 800 مشروع تمكين اقتصادي، وأكثر من 4 آلاف كرتونة غذائية، و4 أطنان لحوم في مراكز بني سويف.

ولفتت إلى أن مبادرة “أنت الحياة” الموجودة في قرية “سدس الأمراء”، تعد من المبادرات الكبرى التي ضمن الأنشطة الثقافية ومسرح أطفال وعرائس وورش عمل حرفية وتوعية ومحو أمية.