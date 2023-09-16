السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازته هيروين

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمًا بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة " الهيروين ".

اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا


 

txt

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ

txt

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة 

أمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود . ر"  إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة " الهيروين "

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " محمود . ر"  باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا

و كشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط و احضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم و حال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين 

و ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الهيروين و قد وزن 5.40 جرام 

و حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و أطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تضمنته من استدلالات و تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم محمود . ر في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا

و قد استقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية  و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة و ما  ورد بتقرير المعمل الكيميائي و ما ثبت من صدور أمر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة

مواد متعلقة

أم تفقد حياتها أمام رضيعتها.. الشرطة تحل اللغز بعد سنوات الغموض

بعد 44 سنة من الفرار.. عجوز يعترف بجريمته في خريف العُمر

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

المُشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المُخدرات

تأجيل مُحاكمة 7 مُتهمين في "خلية إمبابة"

السجن 3 سنوات لمُتهم في "أحداث الطالبية"

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

العدالة تقتص لضحية فأس الخيانة.. ظهر الحق بعد 4 عقود من الغموض
الجريدة الورقية