تاريخ مواجهات برشلونة وريال بيتيس قبل مباراة الليلة في الدوري الإسباني

يشهد اليوم السبت، مواجهة مرتقبة بين فريق برشلونة ونظيره ريال بيتيس في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني 2023 ـ 2024.

سجل مواجهات برشلونة وريال بيتيس

تاريخ مواجهات برشلونة وريال بيتيس



إلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال بيتيس في 52 مواجهة سابقة، استطاع البارسا تحقيق الانتصار في 34 لقاء، وحسم التعادل بين الفريقين في 9 مباريات، وخسر الفريق الكاتالوني أمام ريال بيتيس في 9 مواجهات.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس الليلة، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

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