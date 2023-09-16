موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يخوض فريق الكرة الأول بنادي برشلونة مواجهة أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة، فيما تذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ويقع فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي نظيره ريال بيتيس برصيد 7 نقاط في المركز الثامن.

ويستضيف ملعب الأولمبي في مونتجويك بكتالونيا مواجهة البارسا اليوم، استكمالا لسلسلة النتائج الإيجابية، تحت قيادة تشافي مدرب الفريق، والحفاظ على لقب الليجا الإسباني.