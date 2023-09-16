ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.. دﻋﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ لمتضرري اﻟﻜﻮارث

«الإنسانية» ركيزة أساسية فى سياسة عمان الخارجية

يعد البعد الإنسانى ركيزة أساسية فى السياسة الخارجية لسلطنة عمان، ودائماً ما تضع السلطنة الإنسان أينما كان فى موقع الصدارة وتعتبره الغاية القصوى لما يجب أن تهدف إليه السياسة وأدواتها.. ومن هذا المنطلق الثابت اتخذت سلطنة عمان منذ عقود اتجاهاً إنسانياً يؤكد الحرص الدائم على مساندة كل الشعوب العربية، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة فى الحالات الطارئة والاستثنائية أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.. فدائماً ما تبدى السلطنة استعدادها لمساعدة الجميع لأنها بنت سياستها الداخلية والخارجية على أسس راسخة جوهرها الدعوة إلى عالم يسوده التعاون الإنسانى.

مبدأ الإنسانية... راسخ فى الخارجية العمانية

وقد أرسى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه هذا المبدأ الإنسانى فى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وسار على نهجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان منذ توليه حكم السلطنة فى 11 يناير 2020، حيث لم يتوان السلطان هيثم فى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للدول العربية الشقيقة إثر تعرضها لحالات طارئة، فقد أصدر توجيهاته الفورية بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة لدعم المغرب فى التعامل مع آثار الزلزال الذى تعرضت له مؤخراً.

كما أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أوامره السامية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا الشقيقة لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع الفيضانات التى ضربت شرق ليبيا مؤخراً، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان قد بعث السلطان المعظم هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

فيما أعربت سفارة سلطنة عمان فى العاصمة المغربية الرباط عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة حكومة وشعباً جراء الزلزال.

مفتى عام سلطنة عمان

قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى، مفتى عام سلطنة عمان عن الأحداث الأخيرة التى أصابت المغرب جراء الزلزال المدمر: «بقلوب مؤمنة بالله وبقضائه وقدره؛ تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التى وقعت لإخواننا فى المملكة المغربية العزيزة بسبب الزلزال المدمر».

وتابع فى تغريدة له على موقع X (تويتر سابقاً): «نواسيهم من أعماق نفوسنا؛ راجين منه تعالى أن يتغمد برحماته المصابين، وأن يرفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين كل بلاء».

الخارجية العمانية تتعاطف مع منكوبى الزلزال

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف سلطنة عمان مع المملكة المغربية الشقيقة حكومةً وشعباً جراء الزلزال الذى ضرب مراكش وعبرت عن خالص تعازيها لذوى الضحايا وأصدق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتعد تلك المواقف برهاناً واضحاً على القيم العمانية الأصيلة، وتؤكد ثوابت السياسة العمانية الراسخة على مدار أكثر من 50 عاماً منذ مطلع سبعينيات القرن الماضى، حيث يواصل السلطان هيثم بن طارق ترجمة هذه الثوابت العمانية، وهى قيم الإنسانية والسلام والتسامح.

مساعدات إغاثية وعلاجية للمتضررين فى المغرب وليبيا

ويأتى ذلك من منطلق ما أكد عليه السلطان هيثم بن طارق فى خطابه الأول بعد توليه حكم السلطنة، حيث قال: «على الصعيد الخارجى، فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التى اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمى بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولى فى مختلف المجالات، كما سنبقى كما عهدنا العالم فى عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور داعين ومساهمين فى حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم».

العمل الخيرى جزء أصيل فى السياسة العمانية

وقد تأصلت فكرة العمل الخيرى فى سلطنة عمان وأصبحت جزءاً أصيلاً من سياسة السلطنة، حيث تزخر السلطنة بالعشرات من الجمعيات الخيرية التى تبذل جهود ضخمة لتحقيق الخير للإنسانية من خلال مجموعة من الأنشطة المنظمة داخل السلطنة وخارجها، وعلى رأس تلك الجمعيات تأتى «الهيئة العمانية للأعمال الخيرية» التى تم إنشاؤها عام 1996 بموجب مرسوم سلطانى، ومنذ إنشائها بذلت الهيئة جهوداً مضنيةً فى تقديم مساعدات إغاثة عاجلة للمتضريين داخل السلطنة وخارجها.