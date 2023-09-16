صعيد مصر يشهد طفرة كبيرة في توفير العمل منذ 2014 (شاهد)

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ صعيد مصر كان يواجه مشكلات وتحديات كثيرة منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين وذلك حتى عام 2014.

المشروعات التنموية والخدمية

وأضاف "الشاذلي" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في عام 2014 بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم بشكل كبير جدا في تحقيق تنمية ومستدامة لأبناء مصر في الصعيد.

هيئة تنمية الصعيد

وتابع، أن الدولة المصرية أنشأت هيئة تنمية الصعيد والتي تعمل في عدد كبير من المحاور وهدفها هو إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة في محافظات الصعيد، موضحًا: "زمان كان أي حد عاوز يشتغل أو يستثمر كان يروح القاهرة".

وأكد الإعلامي، أن محافظات صعيد مصر يشهد طفرة كبيرة جدا منذ عام 2014 على مستوى توفير فرص العمل في صعيد مصر بسبب عدم وجود استثمارات ومشروعات وكان ذلك يؤدي إلى هجرة داخلية، ولكن بوجود مشروعات وفرص عمل هناك حصل اهتمام بملف التشغيل في الصعيد.

