مستلزمات المدارس في الأقصر ترفع شعار "أسعار بطعم التضخم"

تشهد المحال التجارية بمحافظة الأقصر، خلال الفترة الحالية، عرض كافة المنتجات الجديدة لمستلزمات المدارس والتي تتضمن: أزياء المراحل التعليمية المختلفة، والأدوات المدرسية، والحقائب؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.



إلا أنه حالة من الاستياء أصابت أولياء الأمور في الأقصر، بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد؛ نتيجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المستلزمات المدرسية عمومًا، والملابس على وجه التحديد، بحسب وصفهم.

المستلزمات المدرسية

يقول أحمد عبد الكريم، موظف: " إن أسعار الزي المدرسي هذا العام مرتفعة بشكل كبير عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الراتب الشهري يكفي بالكاد لكساء طفلين فقط، موضحًا أن الارتفاع الكبير للأسعار لم يقتصر على الملابس فقط، بل طال كافة المستلزمات من شنط، وأدوات مكتبية، ولانش بوكس".

وتعجب محمود عبد الراضي، عامل بالأجر اليومي، من أسعار مستلزمات المدارس، مشيرًا إلى أن أسعار الزي المدرسي تعادل راتبه الشهري، متسائلًا: كيف لي أن أغطي احتياجات أسرتي من الطعام في ظل الارتفاع الجنوني لكافة المنتجات بمافيها الخضراوات، مع قرب حلول المدارس وزيادة طلبات الأبناء؟.

ورصدت عدسة الوفد خلال جولة بأسواق بيع المستلزمات المدرسية، أسعار الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة بعدد من المحال التجارية المختلة في مينة الأقصر، فتراوح سعر الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية من 235 جنيه وحتى 400 جنيها، فيما تراوحت أسعار الحقائب المدرسية من 165جنيه وحتى 445 جنيه، فيما بدأت أسعار اللانش بوكس من سعر 25 جنيهًا.

وأوضح أحمد عبد الرحمن، تاجر، أن أسعار الزي المدرسي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع تدخل فيه عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر الدولار، وتكلفة الشحن، والتي تتسبب في زيادة سعر المنتج لحين وصوله إلى أماكن البيع.

وأشارت رنا عبد الحميد، ربة منزل إلى أنها لديها ثلاثة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، مبينة أنها تحاول التغلب على ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، بشراء الضروريات فقط، والاعتماد على تجديد ملابس الابن الأكبر ليرتديها شقيقه الأصغر؛ لسد حاجة الأبناء من المستلزمات المطلوبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ لتخفيف العبء على رب الأسرة، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار حسب وصفها.