ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم السبت

قامت بوابة الوفد الإلكترونية، بجوله في بعض أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الموافق16سبتمبر2023، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار ،

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67إلي 69جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 96إلي 98جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت أسعار صدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 142جنيها للكيلو، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 154جنيها للكيلو ، وشاورما 152جنيها للكيلو ، كبد صافي 94جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .