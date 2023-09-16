يتقابل فريقا ولفرهامبتون ونظيره ليفربول، مساء اليوم، على ملعب "مولينيو" اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح بين صفوف الريدز، في مباراة اليوم، فيما يتطلع إلى تحقيق رقمًا قياسيًا جيدًا بالبريميرليج أمام ولفرهامبتون استكمالًا لحفر أسمه في سجل التاريخ بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وولفرهامبتون وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة وولفرهامبتون وليفربول بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD.