جامعة أسيوط تحذر الطلاب من التعامل مع الأكاديميات أو الشركات غير المعتمدة

حذرت جامعة أسيوط الطلاب من التعامل مع الأكاديميات أو الشركات غير المعتمدة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس جامعة اسيوط بجلسته رقم (699) بتاريخ 25 يونيو 2019؛ بشأن "القواعد المنظمة بعقد دورات متخصصة بالجامعة"، وقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (714) بتاريخ 29 نوفمبر 2020؛ بشأن "التزام جميع المراكز داخل الجامعة التي تعمل في مجال التدريب بقواعد مجلس الجامعة؛ بشأن ضوابط التدريب، وتصدر شهادتها؛ من خلال مركز تسويق الخدمات الجامعية؛ بعد التأكد من استيفاء جميع القواعد اللازمة".

وتعلن جامعة أسيوط؛ أنها غير متعاقدة نهائياً مع أي شركة، أو أكاديمية خاصة؛ لتسويق، أو تنفيذ برامج التدريب المهني للعام الجامعي( 2023/ 2024 ).

وتحذر جامعة أسيوط؛ من التعامل نهائياً مع الأكاديميات، أو الشركات الخاصة؛ لتسويق، أو تنفيذ برامج التدريب المهني، كما أنه لا يوجد أي مقرات لهذه الشركات، أو الأكاديميات داخل الجامعة، وبصفة نهائية.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على أن الجامعة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعتها الأكاديمية، ولا تتعامل مع الجهات غير المعلومة، أو المعتمدة، وأن هناك بعض الجهات قد تستغل اسم الجامعة؛ لإعطاء أنشطتها مشروعية.

وأهاب الدكتور المنشاوي بالطلاب وأولياء الأمور؛ بحظر التعامل نهائياً مع هذه الشركات، أو الأكاديميات غير المعتمدة؛ حفاظاً على مستقبل أبنائنا الراغبين في التدريب المهني.