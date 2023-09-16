ديربي الغضب.. تعرف على موعد مباراة ميلان وإنتر والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "جيوزيبى مياتزا" لمتابعة أحداث ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان وإنتر في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة مباراة ميلان وإنتر في تمام السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.

ويتقاسم ميلان وإنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بتسع نقاط لكل منهما إلا أن إنتر يتفوق في المعدل التهديفي بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.

وكان ميلان قد فاز في الجولة الماضية على روما بهدفين لهدف، بينما فاز إنتر على فيورنتينا برباعية نظيفة.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: سيمون كيير، ثياو، دافيد كالابريا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتش تشيك، كرونيتش، تياني ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رافاييل لياو.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: ماتيو دراميان، ستيفان دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا هاكان تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.