برشلونة وريال بيتيس.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس مساء اليوم السبت على ملعب "مونتجويك" في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

تبدأ مباراة برشلونة وريال بيتيس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

ويبحث برشلونة عن انتصاره الرابع على التوالي، حيث فاز في الجولة الماضية على أوساسونا واكتفى ريال بيتيس بهدف في شباك رايو فاييكانو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: روميو، فرينكي دي يونج، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.