تكريم فريق ذوى القدرات والهمم  بنادي مغاغة الرياضي

قام سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، ومحمد ابراهيم الورداني رئيس مجلس إدارة نادى مغاغة الرياضي ، بتكريم فريق كرة القدم من ذوى القدرات والهمم بالدروي الممتاز .

وجاء حفل التكريم بعد حصولهم على مركز متقدم بالدورى الممتاز التابع للجنه البارالمبية ، وذلك بحضور حسام يحى المدير التنفيذى للنادى الرياضي والجهاز الفنى والإدارى للفريق ، وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل خلال شهر سبتمبر 2023، وإشراك ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ودمجهم بالمجتمع .

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة الشباب والرياضة بمغاغة.