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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم فريق ذوى القدرات والهمم  بنادي مغاغة الرياضي

حفل التكريم
حفل التكريم

قام  سامى وجيه مدير إدارة الشباب  والرياضة بمغاغة  شمال محافظة المنيا ، ومحمد ابراهيم الورداني رئيس مجلس إدارة نادى مغاغة الرياضي ، بتكريم فريق كرة القدم من ذوى القدرات والهمم بالدروي  الممتاز .

 

 

وجاء حفل التكريم بعد حصولهم على مركز متقدم بالدورى الممتاز التابع للجنه البارالمبية ، وذلك بحضور حسام يحى المدير التنفيذى للنادى الرياضي والجهاز الفنى والإدارى للفريق ، وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل خلال شهر سبتمبر 2023، وإشراك ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة  في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ودمجهم بالمجتمع . 

 

 

 

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلي  وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية  للرياضة ، متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة الشباب  والرياضة  بمغاغة.

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