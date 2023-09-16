الزمالك يبدأ رحلته في الكونفدرالية بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

يبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو رحلته في كأس الكونفدرالية عند مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في إطار منافسات الدور التمهيدي (32).

وتقام مباراة الزمالك مع بطل جيبوتي، على ملعب عزام في دولة تنزانيا، مساء اليوم السبت، عند دقات الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الزمالك وبطل جيبوتي إلى طاقم حكام من جزر القمر بقيادة محمد العثماني، حكم ساحة، ويعاونه كل من: سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بجانب سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ويمتلك الزمالك لقبا واحدا من بطولة الكونفدرالية في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الزمالك قد فشل في اجتياز دور المجموعات في آخر 3 مشاركات له في دوري أبطال إفريقيا، ليضع الجمهور آماله على تحقيق الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه هذا الموسم.