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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 35 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 16سبتمبر  2023 ، طقس حار  طوال ساعات النهار ، مائل للحرارة  ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة .

 

 

 

وذلك  بإنخفاض  درجة واحدة لليوم الثاني على التوالي ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

 

 

وجاءت درجات الحرارة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 الصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 والصغرى  27 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 22 درجة .

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