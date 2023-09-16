موعد موقعة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر يونايتد نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.



ترتيب الفريقين

يحل برايتون في المركز السادس، بعدما جمع 9 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في 3 وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط جمعهما من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الخامسة من مساء اليوم، حيث يرغب إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد، في الفوز بها من أجل تصحيح مساء الفريق.

القنوات الناقلة

تُذاع الموقعة المرتقبة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت تفكر في النتائج السلبية التي صاحبت الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، مما يجعل هناك شكوك حول مستقبل المدرب مع الشياطين الحمر.