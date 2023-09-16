محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون

يقود المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول التشكيل المتوقع للريدز خلال مواجهة وولفرهامبتون المقررة بينهما في الدوري الانجليزي.

وعاد محمد صلاح إلى صفوف ليفربول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة ومشاركته مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام تونس.

ويستضيف ملعب مولينيو مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون :

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، أندرو روبيرتسون، جاريل كوانساه.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط متساويًا مع الوصيف توتنهام بنفس الرصيد وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.