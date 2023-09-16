تشكيل وست هام المتوقع أمام السيتي

يواصل وست هام يونايتد استعداداته القوية لمواجهة مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة من من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



تشكيل وست هام المتوقع

حارس المرمى. : فابيانسكي.



الدفاع : كريسويل، زوما، داوسون، كوفال .



الوسط. : رايس، سوتشيك، فورناليس.



الهجوم: أنطونيو، لانزيني، بوين.

فيما يُفكر بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، في بداية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كول ووكر، أكانجي، جفارديول، وآكي.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: بالمر، جريليش، هالاند.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة وست هام ومانشستر سيتي صافرته في الخامسة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب لندن الأولمبي.

وتُنقل المواجهة المرتقبة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق إذاعة البطولة الإنجليزية بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن السيتي نجح في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 4 مباريات نجح في تحقيق الفوز بهم.

بينما يحل وست هام في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مباريات، حقق الفوز 3 وتعادل في مباراة واحدة.