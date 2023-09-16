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السبت 16 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي بالقوة الضاربة في التشكيل المتوقع أمام وست هام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من  من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
 

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

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واستطاع مانشستر سيتي احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 4 مباريات نجح في تحقيق الفوز بهم.
فيما يأتي وست هام في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مباريات، حقق الفوز 3 وتعادل في مباراة واحدة.

تشكيل السيتي المتوقع أمام وست هام
حارس المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كول ووكر، أكانجي، جفارديول، وآكي.
خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فيل فودين.
الهجوم: بالمر، جريليش، هالاند.
 

وست هام ومانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة وست هام ومانشستر سيتي صافرته في الخامسة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب لندن الأولمبي.
ومن المنتظر أن تُذاع المباراة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق إذاعة البطولة الإنجليزية بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط

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