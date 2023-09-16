موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

يستأنف فريق ليفربول مبارياته في إطار الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك عند مواجهة وولفرهامبتون.

ويستضيف ملعب مولينيو مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، على أن تذاع عبر قناة على قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط متساويًا مع الوصيف توتنهام بنفس الرصيد وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

ليفربول يعلن تغيير موعد مباراتي لوتون تاون وبرينتفورد

أعلن ليفربول، تغيير موعد مباراتي لوتون تاون وبرينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع لوتون تاون يوم الأحد 5 نوفمبر، بدلًا من السبت 4، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويواجه ليفربول خصمه برينتفورد يوم الأحد 12 نوفمبر، بدلًا من السبت 11، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.