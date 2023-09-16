موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق الكرة الإنجليزي مواجهة قوية ومثيرة، والتي تجمع وست هام بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ونجح مانشستر سيتي في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي من بدايته، حيث يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة، بعدنا لعب 4 مباريات نجح في تحقيق الفوز بهم.

بينما يأتي وست هام في المركز الرابع بترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مباريات، حقق الفوز 3 وتعادل في مباراة واحدة.



موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي

تنطلق مواجهة وست هام ومانشستر سيتي في الخامسة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب لندن الأولمبي.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق إذاعة البطولة الإنجليزية بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بجانب تحقيقه لقب كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.