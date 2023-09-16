باريس سان جيرمان يخسر أمام نيس في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان عروضه المخيبة في الموسم الحالي بالدروي الفرنسي بعد الخسارة أمام نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

أهداف نيس جاءت بتوقيع كل من تيريم موفي بهدفين وغايتان لابورد، فيما سجل كيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان.

وخطف نيس وصافة الدوري الفرنسي برصد 9 نقاط من باريس سان جيرمان الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس



حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، سكرينيار، أشرف حكيمي.

الوسط: سولير، فيتينها، وارن زائير إيمري.

الهجوم: كيليان مبابي، ديمبيلى، جونزالو راموس.

وكان باريس سان جيرمان، قد تعرض لتعثر فى بداية مشواره بالدوري الفرنسي، بعدما تعادل سلبيًا مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز وبعدها فاز على لانس بثلاثية، ثم اكتسح أولمبيك ليون 4-1.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل وصافة ترتيب الدورى الفرنسى، برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

فيما يأتي نيس، فى المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات حيث حقق فوز وحيد و3 تعادلات وبدون هزيمة.