Threads تتيح اقتباس المشاركات على الويب

كانت Threads تفتقد بعض الميزات عند إطلاقها على الويب في أغسطس. إحدى هذه الميزات هي القدرة على اقتباس منشورات الآخرين، وهو ما يعادل إعادة التغريد في عالم ما قبل X. الآن، أعلن رئيس Instagram آدم موسيري أن Meta قد طرحت القدرة على اقتباس المنشورات على سطح المكتب. كل ما عليهم فعله هو النقر على أيقونة إعادة النشر المألوفة أسفل المنشور، ثم اختيار خيار "اقتباس". ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم إعادة نشر موضوع شخص آخر مع إضافة تعليق خاص بهم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن موسيري أنه يمكن للمستخدمين الآن متابعة الردود الخاصة بموضوع معين على الهاتف المحمول عن طريق تشغيل الإشعارات لمدة 24 ساعة. وللقيام بذلك، ما عليهم سوى النقر على أيقونة الجرس الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المنشور.

أصدرت ميتا Threads منذ البداية مع مجموعة من الميزات المفقودة، في وقت مناسب عندما كان مستخدمو X يشعرون بالإحباط بسبب محاولات الشركة لجعل الخدمة أقل قابلية للاستخدام للأعضاء الذين لا يدفعون. في وقت سابق من هذا الشهر، بعد شهرين من إطلاق الخدمة، أضافت Meta القدرة على البحث عن الكلمات الرئيسية والعثور على المحتوى. ومع ذلك، يُظهر هذا التحديث الأخير أن Meta تعمل على إضافة الميزات التي يريدها الأشخاص، وهو ما تحتاج إلى القيام به بصراحة إذا كانت تتطلع إلى إعادة المستخدمين الذين فقدوا الاهتمام بالشبكة الاجتماعية.