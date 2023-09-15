تحديث Cyberpunk 2077 المجاني يصل في 21 سبتمبر

قبل أن يقوم CD Projekt Red بإصدار توسعة Phantom Liberty للعبة Cyberpunk 2077، فإنه سيطرح أولاً تحديثًا يجلب تغييرات هائلة على لعبة لعب الأدوار الحركية. أعلن المطور أن التحديث 2.0 سيكون متاحًا بدءًا من 21 سبتمبر، وسيكون مجانيًا لكل من يملك اللعبة بالفعل. يضيف هذا التصحيح أشجار مهارات وامتيازات جديدة لم يتم رؤيتها من قبل في اللعبة. كما أنه يمنح نظام الشرطة في الكون تجديدًا، بحيث يعمل وفقًا لما يصفه المطور بـ "قواعد واضحة وبسيطة".

تتم معاقبة النشاط الإجرامي في اللعبة، حيث يلاحق رجال الشرطة المتسابقين ويقتلون الأفراد المصابين بالذهان السيبراني دون طرح أي أسئلة. ستظهر واجهة اللعبة الآن مدى احتمالية ملاحقة رجال الشرطة للاعب من خلال نظام الحرارة المعروض على الشاشة. أولئك الذين يصلون إلى الحد الأقصى لمستوى الحرارة - 5 نجوم - سيواجهون تجربة الزعيم الصغير Max Tac. إذا اختاروا الهروب من السلطات، فسوف يدخلون في مطاردات السيارات وحواجز الطرق التي سيتعين عليهم الهروب منها. وفي حالة تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، فلن يتمكنوا من الاستسلام سلميًا أو رشوة للخروج. ولكن إذا تمكنوا من التخلص من رجال الشرطة، فسيعرفون متى لم يعد يتم مطاردتهم عندما تبدأ الشخصيات غير القابلة للعب في مغادرة المشهد.

يوفر التحديث 2.0 أيضًا للاعبين طرقًا جديدة للقضاء على الأعداء من سيارتهم. ويمكنهم الآن إطلاق النار من أسلحتهم من الجزء الخلفي لدراجاتهم النارية ومن خلال الزجاج الأمامي لسيارتهم أو من النافذة الجانبية. يمكنهم أيضًا استخدام أسلحة محمولة جديدة لبعض سيارات البدو. وفي الوقت نفسه، يمكن لمتسابقي الشبكة اختراق سيارات أعدائهم والاستيلاء عليها وجعلها تنفجر. بالإضافة إلى كل ذلك، يأتي التحديث أيضًا مع تحسينات في واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وغنائم جديدة، وتغييرات في الصناعة، ومحطات راديو جديدة.



من ناحية أخرى، تضيف Cyberpunk 2077: Phantom Liberty قصة جديدة تمامًا وشخصيات - بما في ذلك شخصية مصممة على غرار Idris Elba - ومهام للعبة. سيكون متاحًا في 26 سبتمبر وسيكلف اللاعبين 30 دولارًا.