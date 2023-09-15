طرح PS5 باللون الأحمر والأزرق والفضي

إن أسهل طريقة لإضفاء الحيوية على جهاز PlayStation 5 الخاص بك هي شراء غطاء وحدة تحكم قابل للتخصيص - والذي يبيعه PlayStation بشكل مفيد مقابل 55 دولارًا لكل منهما. تستعد الشركة الآن لإطلاق خيار متميز: مجموعة من ثلاثة ألوان معدنية تطلق عليها اسم "Deep Earth Collection".

تطلق PlayStation على الألوان الثلاثة الجديدة اسم Volcanic Red وCobalt Blue وSterling Silver، وتقول إن الألوان الثلاثة جميعها "مستوحاة من الألوان الجميلة والقوية الموجودة في أعماق كوكب الأرض". يُميز اللون المعدني الألوان الجديدة عن أغطية وحدة التحكم الأخرى المتوفرة من PlayStation Direct. قد يكون هذا أيضًا سبب ارتفاع تكلفتها: سيتم بيع كل غلاف جديد مقابل 59.99 دولارًا، أي بزيادة قدرها 5 دولارات عن السعر العادي. ستتوفر وحدات تحكم DualSense أيضًا باللون الجديد، وتباع بسعر 74.99 دولارًا.

تبدأ الطلبات المسبقة للألوان الجديدة في 4 أكتوبر، مع إطلاق الألوان نفسها على شكل موجات: ستتوفر الألوان الأحمر البركاني والأزرق الكوبالت في 3 نوفمبر، مع وصول إكسسوارات الفضة الإسترلينية في 26 يناير.