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السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة دهنية تعزز بشكل فعال فقدان الوزن

الأفوكادو
الأفوكادو

الأطعمة الدهنية تعزز بشكل فعال فقدان الوزن، كما قال خبراء التغذية في صفحات مجلة Clutch، وقاموا بتسمية أفضل مصادر الدهون التي تساعد حقًا في جعل قوامك أنحف.

 

أفوكادو 

المنتج النباتي الأكثر بدانة في العالم، وما يجعله كذلك هو محتواه العالي من حمض الأوليك  يساعد استهلاكه على تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم ويساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، يتيح لك الأفوكادو الشعور بالشبع لفترة طويلة.

 

البيض 

لديهم أيضًا درجة عالية من التشبع. تعمل مادة الكولين الموجودة في البيض على تنشيط عملية معالجة الدهون في الجسم.

 

زيت الزيتون 

بسبب محتواه من الأوميجا 9، فإنه يخفض مستويات الكوليسترول ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

 

المكسرات

إنهم يقمعون الشعور بالجوع بسرعة ولفترة طويلة بسبب حقيقة أن حمض اللينولينيك الموجود في المكسرات يحسن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ويوازن المستويات الهرمونية. الشيء الرئيسي هو عدم تناول المكسرات بالسكر أو الشوكولاتة.

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