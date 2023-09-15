عادة سيئة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 20%

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، ويعاني العديد من الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني دون أن يعرفوا ذلك، والأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بالسوء.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع الثاني ما يلي:

كثرة التبول وخاصة في الليل

الشعور بالعطش

التعب المزمن

فقدان الوزن بدون مجهود

حكة حول القضيب أو المهبل

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

عدم وضوح الرؤية

أظهرت الأبحاث أن تجنب المشروبات السكرية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فحصت دراسة رصدية كبيرة خطر الإصابة بمرض السكري لدى 2800 شخص، وأولئك الذين تناولوا أكثر من حصتين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، زاد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 20%.

تقارير مركز السيطرة على الأمراض

يرتبط الاستهلاك المتكرر للمشروبات المحلاة بالسكر بزيادة الوزن / السمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد غير الكحولية، وتسوس الأسنان وتسوس الأسنان، والنقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل.

تزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار سبع مرات وتجعلك السمنة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 20 إلى 40 مرة مقارنة بشخص يتمتع بوزن صحي.