ليفركوزن يتعادل مع بايرن ميونخ في مباراة مجنونة

انتهت مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بالتعادل الإيجابي 2/2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم هاري كين لبايرن ميونخ في الدقيقة السابعة، بينما أدرك ليفركوزن التعادل في الدقيقة 24 عن طريق أليكس جريمالدو، بينما أضاف ليون غوريتزكا الهدف الثاني للبفاري في الدقيقة 86، فيما تعادل بالاسيوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وكان توماس توخيل، المدير الفني بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه، قد أجري تغيير على تشكيلة العملاق البفاري قبل مواجهة باير ليفركوزن، حيث قام توخيل بالاستعانة باللاعب النمساوي كونراد لايمر، ليبدأ المباراة في مركز الظهير الأيمن، على حساب الظهير المغربي نصير مزراوي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وبدأ توخيل المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، مين جاي ولايمر.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين وليروي ساني.

في المقابل، بدأ تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، مواجهة البايرن بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: هراديكي.

الدفاع: جوناثان تاه، كوسونو وتابسوبا

خط الوسط: هوفمان، أندريتش، جريمالدو، تشاكا وفريمبونج.

خط الهجوم: بونيفاس وفيرتز.

الجدير بالذكر أن باير

بهذه النتيجة يستمر ليفركوزن في تصدر ترتيب البونديسليجا، برصيد 10 نقاط، بينما يحل البفاري بايرن ميونخ في الوصافة بنفس الرصيد، لكن الأهداف المسجلة تصب في صالح الفريق المتصدر.