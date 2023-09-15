موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مشواره في الدوري المصري بالموسم الجديد عند مواجهة المصري في مستهل المسابقة التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتوج اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق جزائري يحصل على اللقب بعد وفاق سطيف في نسخة 2015، بينما يظل النادي الأهلي على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.

وتواجد الأهلي في السوبر الأفريقي كحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بينما تواجد اتحاد العاصمة كحامل لقب كأس الكونفدرالية.