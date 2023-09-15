أسوأ أطعمة لمرضى السكري 2

التغذية الجيدة لا تتعلق فقط بالأطعمة التي تتناولها، بل يتعلق الأمر بما قررت عدم وضعه على طبقك، على سبيل المثال، تظهر الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة المصنعة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها.

الدهون المتحولة

تعتبر الدهون المتحولة أكثر أنواع الدهون ضررًا. أنها تزيد من مستويات الكولسترول السيئ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وترتبط الدهون المتحولة أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

المشروبات المحلاة بالسكر

يتم تحميل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز ويرتبط تناول الطعام أكثر من المعتاد كل يوم بالالتهابات في الجسم والسكري وأمراض القلب والسرطان.

رقائق مالحة

على الرغم من أن الملح لا يؤثر على مستويات السكر في الدم، فمن المهم لمرضى السكري الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وخاصة رقائق البطاطس واللحوم المصنعة (النقانق واللحوم المدخنة). الاستهلاك المتكرر لهذه الأطعمة يزيد من ضغط الدم ويزيد من تفاقم أعراض مرض السكري.

الكحول

الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الكحول إلى تفاقم تلف الأعصاب المرتبط بالسكري.

الحبوب المقشرة

يحتوي الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض على القليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية. تتحول فورًا إلى سكر عند دخولها الأمعاء.