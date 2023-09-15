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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صور.. احتفالات لاعبي اتحاد العاصمة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري داخل أرضية ملعب نهائي السوبر الأفريقي، بعد التتويج باللقب على حساب النادي الأهلي.

نجح اتحاد العاصمة الجزائري في حسم لقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سجل زين الدين بلعيد هدف اتحاد العاصمة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، ولم ينجح الأهلي في فك دفاعات الفريق الجزائري حتى نهاية أحداث المباراة ليفقد المارد الأحمر اللقب الأفريقي.

وتوج اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق جزائري يحصل على اللقب بعد وفاق سطيف في نسخة 2015، بينما يظل النادي الأهلي على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.

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