صور.. احتفالات لاعبي اتحاد العاصمة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

احتفل لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري داخل أرضية ملعب نهائي السوبر الأفريقي، بعد التتويج باللقب على حساب النادي الأهلي.

نجح اتحاد العاصمة الجزائري في حسم لقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سجل زين الدين بلعيد هدف اتحاد العاصمة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، ولم ينجح الأهلي في فك دفاعات الفريق الجزائري حتى نهاية أحداث المباراة ليفقد المارد الأحمر اللقب الأفريقي.

وتوج اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق جزائري يحصل على اللقب بعد وفاق سطيف في نسخة 2015، بينما يظل النادي الأهلي على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.