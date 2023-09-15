كوريا الشمالية الاكثر بحثا على جوجل بعد زيارة زعيمها لروسيا

تصدرت كوريا الشمالية موقع البحث جوجل تزامناً مع تأكيد الكرملين اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، أن روسيا وكوريا الشمالية لم يتم توقيع أي اتفاقيات بينهم.

ووفق لوسائل الإعلام الروسية، أوضح الكرملين أن خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا هذا الأسبوع، لم توقع روسيا مع كوريا الشمالية اتفاقيات عسكرية أو غيرها من الاتفاقيات في أي مجال أخر، ولكن شهدت الزيارة إجراء محادثات ثنائية مع الرئيسين الكوري والروسي.

فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أنه لم تكن هناك خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل صباح اليوم في إطار رحلته إلى روسيا إلى مدينة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى الشرق الروسي لزيارة مصنع للطيران، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ووصل كيم بالقطار إلى محطة كومسومولسك-نا-أموري للسكك الحديد لزيارة مصنع للطيران، بحسب وكالة "تاس" للأنباء، في حين قالت وكالة إنترفاكس إنّ هذا المصنع ينتج "معدّات عسكرية ومدنية".

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى روسيا الثلاثاء في أول زيارة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد، وفي الأربعاء عقد رئيس كوريا الشمالية كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمّة في قاعدة فوستوتشني الفضائية تخلّلتها زيارة للموقع ومحادثات رسمية استمرّت أكثر من ساعتين وتمحورت خصوصاً حول تعزيز العلاقات بين البلدين، وبخاصة العسكرية منها، ولم تنشر وكالات الانباء الروسية اي تفاصيل اكثر عن الزيارة التي استمرت عدة أيام.