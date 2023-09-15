الهلال يضرب الرياض بسداسية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

اكتسح فريق الهلال نظيره الرياض بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الملز، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف الهلال جاءت بتوقيع كل من ميتروفيتش وسالم الدوسري من ركلتي جزاء، وياسر الشهراني وناصر الدوسري ومالكوم، بينما جاء هدف الرياض الوحيد عن طريق علي الزقعان.

وشهدت المباراة ظهور النجم البرازيلي نيمار لأول مرة منذ انضمامه إلى الهلال السعودي.

استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، وأزاح اتحاد جدة إلى الوصافة بفارق نقطة واحدة.

تشكيل الهلال ضد الرياض:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد

في خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، نيمار دي سيلفا، مالكوم

في الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش