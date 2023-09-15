اتحاد العاصمة الجزائري يخطف السوبر الأفريقي من الأهلي ( رسميا )

نجح اتحاد العاصمة الجزائري في حسم لقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سجل زين الدين بلعيد هدف اتحاد العاصمة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، ولم ينجح الأهلي في فك دفاعات الفريق الجزائري حتى نهاية أحداث المباراة ليفقد المارد الأحمر اللقب الأفريقي.

وتوج اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق جزائري يحصل على اللقب بعد وفاق سطيف في نسخة 2015، بينما يظل النادي الأهلي على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.

وتواجد الأهلي في السوبر الأفريقي كحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بينما تواجد اتحاد العاصمة كحامل لقب كأس الكونفدرالية.

وتساوت نتائج المواجهات المباشرة التاريخية بين الأهلي واتحاد العاصمة بفوز لكل فريق وتعادل في لقاء، حيث تقابل الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2005، وفاز عليه في الذهاب بهدف نظيف، وحسم التعادل لقاء الإياب بنتيجة 2-2.

وبدأ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي وسط الملعب: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وفي الهجوم: محمود كهربا وحسين الشحات ورضا سليم.

وأعلن عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وجاء كالتالي، في حراسة المرمى: أسامة بن بوط، في الدفاع: زين الدين بلعيد - حسين دهيري - نبيل لعمارة - سعدي رضواني، في الوسط: أسامة شيتة - براهيم بن زازا - سيكو كوناتي، في خط الهجوم: خالد بوسليو - إسماعيل بلقاسمي - نور الإسلام فتوحي.

تشهد قائمة الأهلي في لقاء اتحاد العاصمة غياب الثنائي خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن بعد تعرضه إلى جراحة خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى عمرو السولية لاعب الوسط والذي يعاني من تداعيات إصابة عضلية ، كذلك استمرار غياب الثنائي كريم فؤاد وأكرم توفيق ، بعد انتظامهما في برنامج تأهيلي حالي تمهيدًا للعودة مجددًا إلى الملاعب في المواجهات المحلية التي تعقب مواجهة السوبر بشكل تدريجي.

يفقد مدرب الفريق الجزائري بعض العناصر الأساسية، سواء التي رحلت عن صفوف الفريق، أو التي تعرضت للإصابة التي قد تمنعها من المشاركة، ورحل أيمن محيوص، الذي كان له دور كبير في حصد الفريق الكونفيدرالية، وعبدالكريم زواري، فيما قد يغيب مصطفى بوشينة ومحمد أمين بوزيان للإصابة.