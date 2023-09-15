واشنطن تُرحّب بوصول أول وفد حوثي رفيع المستوى إلى السعودية

رحبت "الولايات المتحدة"، بوصول أول وفد حوثي رفيع المستوى إلى السعودية، في أول زيارة رسمية لمُمثلي الحوثيين إلى الرياض مُنذ بدء الحرب في اليمن قبل ما يقرب من عقد من الزمن، حسبما أفاد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، مساء اليوم الجمعة.

وقال سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تأتي بعد ما يقرب من 18 شهرًا متتاليًا من الهدوء الذي بدأ بعد دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022.

إنهاء الحرب في اليمن

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جعل من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية، منذ الأسابيع الأولى له في منصبه.

وعبر سوليفان عن فخر الولايات المتحدة بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام هذه بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة، كما أشاد بقيادة المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة الحالية، معربا عن تقديره لدور الأدرن القيادي والمهم في هذا الصدد.

ودعت الولايات المتحدة، بحسب البيان، جميع أطراف هذا الصراع المروع إلى زيادة ترسيخ وتوسيع فوائد الهدنة التي جلبت قدرًا من السلام للشعب اليمني ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف.