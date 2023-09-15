الشباب والرياضة: انطلاق أول بطولة دومينوز من سلسلة بطولات "شارعك ملعبك"

بمشاركة 120 لاعب ولاعبة..

نظم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بالتعاون مع الإدارة العامة للاتحادات الرياضية بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية أول بطولة للدومينوز من سلسلة بطولات "شارعك ملعبك". بمشاركة ما يقرب من 120 لاعبًا ولاعبة من مختلف المحافظات المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تهدف بطولة الدومينوز إلى تعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير مهاراتهم في هذا النوع من الألعاب. وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة فعاليات "شارعك ملعبك" التي تهدف إلى تقديم فرص رياضية متنوعة للشباب في محيطهم القريب، بالإضافة إلى تم توفير المعدات والمستلزمات اللازمة للمشاركين. وتم تقسيم اللاعبين إلى فرق وإجراء المباريات وفقًا للقوانين والضوابط المعتمدة في لعبة الدومينوز.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنظيم هذه البطولة وتشجيعه للشباب على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير قدراتهم الرياضية والتنافسية. وأكد على أهمية توفير البيئة المناسبة لتنمية مواهب الشباب المصري واكتشاف المواهب في مجال الألعاب الترفيهية.

سلسلة بطولات "شارعك ملعبك"

وتستمر سلسلة بطولات "شارعك ملعبك" بتنظيم فعاليات متنوعة لمختلف الألعاب الترفيهية، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الشباب وتعزيز روح المنافسة الرياضية والترفيهية في المجتمع المصري.