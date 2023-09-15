الأهلي يعاني أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي بعد مرور 75 دقيقة

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد مرور 75 دقيقة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات نهائي السوبر الإفريقي.



وكان لاعبي الأهلي قد طالبوا من حكم المباراة العودة لتقنية الفيديو في أكثر من حالة، بعد التدخلات العنيفة من قبل لاعبي اتحاد العاصمة، لكن الحكم لم يستمع لهم.

تفاصيل الشوط الأول

تقدم اتحاد العاصمة في الدقيقة 43، عن طريق زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.

فيما نجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في التألق بعدما تصدى لهجمة خطيرة من فريق اتحاد العاصمة ليحرمه من التقدم على الفريق الأحمر بالهدف الأول في مباراة السوبر الأفريقي الجارية الآن.

وألغي حكم المباراة هدف التقدم للأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبد المنعم كهربا، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطيء على يد الحارس.

وبدأ المارد الأحمر المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

بينما جلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض المواجهة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.