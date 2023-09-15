أمريكا تُعلن عزمها إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت "الولايات المتحدة"، اعتزامها إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية المُقدمة إلى كييف، حسبما أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء اليوم الجمعة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف سوليفان، خلال الإحاطة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم باستمرار بإعداد حزم مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع سوليفان: "أعتقد أنه يمكن توقع الإعلان عن تخصيص موارد وأسلحة إضافية لأوكرانيا، التي تواصل الهجوم المضاد والدفاع عن نفسها من الهجمات الروسية، الأسبوع المقبل".

وسبق أن قال إن بايدن سيستقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 21 سبتمبر الجاري في واشنطن.

تعليق أمريكي جديد بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليس أمرًا مضمونًا، ولن يعتبر بديلا للسلام مع الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، عندما سيتحقق، سيكون برأيي حدثا سيؤدي إلى تحول كبير في الشرق الأوسط وحتى أبعد منه، خارج المنطقة".

وأضاف: "ولكن ليس أمرا مضمونا أننا سنصل إلى ذلك".

وأكد أنه لا يمكن لتطبيع العلاقات بين البلدين أن يكون بديلا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.